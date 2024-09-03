Uzman isim uyardı! Bu hastalıkta kişi donuklaşıyor ve hareketleri yavaşlıyor

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BÜTÜN DÜŞÜNDÜKLERİMİZ BAĞIRSAKLARA YANSIYOR"



"Bağırsaklara neden ikinci beyin deniyor? sorusunu yanıtlayan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bağırsaklara ikinci beyin denmesinin nedeni, tamamen beyin gibi bağırsakların da kendi bağımsız bir sinir sistemi olmasıdır, kontrolünü kendisi sağlıyor. Enterik sinir sistemi olarak adlandırılır. Enterik sinir sisteminde beyinle bağırsak arasındaki ilişkiyi de vagus sinir sağlar. Vagus sinirinde bütün düşündükleriniz bağırsaklarınıza yansır, bağırsak ona göre pozisyonu belirler veya bağırsaklarda bir inflamasyon oluşmuşa bu da beyindeki hormonlarla ilgili bölgelerde hasara yol açıyor ve dengeyi bozuyor" dedi.

"İNFLAMASYON KAYNAKLI KİŞİ DONUKLAŞIYOR VE HAREKETLERİ YAVAŞLIYOR"

Bağırsakta oluşan inflamasyona dikkat çeken Şen, "Bağırsaklardaki inflamasyon sonucunda bağırsakların duvarındaki emilim bozuluyor. Emilim bozulduğu zaman kan dolaşıma, sistemik dolaşıma o gıdalardan elde etmeyi umduğumuz vitam B12,Kalsiyum gibi minerallerin, vitaminlerin alınımı da azalıyor. Dolayısıyla beyin beslenemiyor. Beyin beslenemediği için unutkanlık ya da bilişsel bozukluklar ortaya çıkıyor. Entelektüel birtakım eksiklikler ortaya çıkıyor. Kişi donuklaşıyor ve hareketlerinde yavaşlama oluyor. Hatta unutkanlık öyle bir boyuta varıyor ki bu Alzheimer unutkanlığı mı yoksa Demans mı olduğu anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı.