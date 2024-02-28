Uzman Estetisyen: Estetik İşlemler Doktor Kontrolünde Yapılmalı

Uzman estetisyen Müge Güler, estetik işlemlerinin doktor kontrolünde ve lisanslı medikal ürünler kullanılarak yapılması gerektiğini belirtti.

M Clinic İskenderun'un uzman estetisyeni Müge Güler, AA muhabirine, estetik yaptırılacak yer ve kişilerin doğru seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Estetik, lazer epilasyon, cilt bakımı ve zayıflama işlemlerinin doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Güzellik merkezi ile kuaförlerde yaptırdığı işlem sonrası cildinde yaralanma ve alerji oluşan birçok hastayla karşılaşıyoruz. İşletmede doktor veya medikal estetik hekimi yoksa enjeksiyon işlemi yaptırılmamasını öneriyoruz."

Güler, estetiği yapacak kişilerin belgelerinin kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Estetik işlemlerinde kullanılacak medikal ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olması da çok önemli. Enjeksiyonlu ya da enjeksiyonsuz her uygulamanın, uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Bu nedenle 'merdiven altı' diye tabir edilen, uzmanları ve doktoru olmayan yerlerde bu tür işlemler yaptırılmamalı."