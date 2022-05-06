Uzm. Dr. Mustafa Ekici: "Hastalıkların yüzde 40'ı doğru el yıkamayla önlenebilir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzm. Dr. Mustafa Ekici: "Hastalıkların yüzde 40'ı doğru el yıkamayla önlenebilir"

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Sağlık
 - Güncelleme:

Uzm. Dr. Mustafa Ekici: "Hastalıkların yüzde 40'ı doğru el yıkamayla önlenebilir"40'nı önleyebiliriz" dedi.

Uzm. Dr. Mustafa Ekici : "Hastalıkların yüzde 40'ı doğru el yıkamayla önlenebilir"

BURSA Hastalıklardan korunmanın en güzel yollarından birinin elleri doğru yıkamak olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Mustafa Ekici, "El yıkamayı biz basit el yıkama, sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama olarak üçe ayırıyoruz. Ellerimizi yıkayarak hastalıkların yüzde 20-40'nı önleyebiliriz" dedi.

Dünya El Hijyeni Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Mustafa Ekici, "El yıkamayı biz basit el yıkama, sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama olarak üçe ayırıyoruz. Toplumu ilgilendiren en önemli konulardan birisi sosyal ve basit el yıkamadır. Bu el yıkama metodu yemeklerden önce, lavaboya gittikten sonra, dışarıdan geldikten sonra veya elimizi yabancı bir cisme temas ettikten sonra yapmış olduğumuz el yıkama metodudur. Bu bizler için çok önemlidir. Çünkü hastalıkların geçiş kaynaklarından birisi sindirim yoludur ve mikrobun bulaşıcı kaynağı ellerimizdir. Elimizin yüzümüzde herhangi bir noktayla temas etmesi halinde bulaşıcı hastalıklara kapı aralamış oluruz" şeklinde konuştu.

"El yıkamak hayat kurtarır"

Ellerimizi yıkayarak hastalıkların yüzde 20-40'nı önlemiş olabileceğimizi belirten Uzm. Dr. Ekici, "bu nedenle basit el yıkamayı veya sosyal el yıkamayı mutlaka yapmamız gerektiğini işaret etti. Ellerin gerektiğinde ve uygun biçimde yıkanmadığında, grip, nezle bulaşıcı hastalıklara, verem, zatürre gibi solunum sistemine yerleşen bakteri kaynaklı hastalıklara, göz ve dış kulak iltihabı ile çeşitli cilt sorunlarına yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Ekici, "Sağlığımızı korumak için ellerimizi yıkamalıyız. El yıkamak hayat kurtarır, hastalıktan kurtarır" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Sağlık

Medical Park Bursa Hastanesi, Mustafa Ekici, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title