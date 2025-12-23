Uzm. Dr. Mediha Doğanay: Botoks bir tedavi değil, kişinin kendi tercihidir

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, estetik uygulamalara dair doğru bilinen yanlışları değerlendirdi. Botoks ve dolgunun tedavi değil tercih olduğunu ifade eden Doğanay, tek tip işlemler yerine kişiye özel yaklaşımların önemini vurgularken, doğallıktan uzak uygulamaların yüz ifadesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"BOTOKS BİR GEREKLİLİK DEĞİL, KİŞİNİN KENDİ TERCİHİDİR"

Botoksun yanlış anlaşıldığını belirten Uzm. Dr. Mediha Doğanay, uygulamanın zorunlu bir estetik müdahale olmadığını ifade etti. Doğanay, "Botoks bir gereklilik değil, kişinin ihtiyacı olan bir şeyi kendisine geri vermemizdir" derken, "Botoks bir tedavi değil, kişinin kendi tercihidir" sözleriyle kararın tamamen bireye ait olduğunu vurguladı.

"DOLGU İLE YÜZÜ ŞİŞİRDİKÇE DAHA DONUK BİR YÜZ OLUŞUYOR"

Dolgu uygulamalarında aşırıya kaçılmasının yüz ifadesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Doğanay, "Dolgu ile yüzü şişirdikçe daha donuk bir yüz oluşuyor" dedi. Estetikte temel hedefin doğallık olması gerektiğini belirten Doğanay, "Doğallık her şeyin başında olmalı" ifadelerini kullandı.

"HERKESE AYNI İŞLEM DEĞİL, KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ GEREKİR"

Yaşla birlikte cilt yapısında değişimler olduğunu söyleyen Doğanay, "30 yaşlarındaki birinin elastikiyeti düşmüş ve kolajeni azalmıştır" dedi. Uygulamaların standart olmaması gerektiğini vurgulayan Doğanay, "Herkese aynı veya çoklu işlem değil, kişiye özgü bir tedavi sunmak lazım" ifadelerini kullandı. Genç yaşlara dair de konuşan Doğanay, "20'li yaşlarda olsam sadece cilt temizlemesi yaptırırdım" derken, doğru planlamayla "Tek bir işlemle gençleşmek mümkün" mesajını verdi.