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Uzm. Dr. Haydar Ürün, Kayseri Devlet Hastanesi personeline kuduz eğitimi verdi

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Uzm. Dr. Haydar Ürün, Kayseri Devlet Hastanesi personeline kuduz eğitimi verdi
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Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Haydar Ürün, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında hastane personeline kuduz eğitimi verdi. Eğitimde bulaş yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı; idareciler de katıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Haydar Ürün, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında hastane personeline yönelik kuduz hastalığı konusunda eğitim verdi.

Uzm. Dr. Haydar Ürün tarafından verilen eğitimde kuduz hastalığının bulaş yolları, korunma yöntemleri, riskli temas sonrası yapılması gerekenler ve farkındalığın önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Hastane idarecilerinin de katılım sağladığı eğitim, personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada; "Eğitimi gerçekleştiren Uzm. Dr. Haydar Ürün'e ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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