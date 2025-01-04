Uzm. Dr. Doğanay: Altın iğnenin etkisi ikinci seanstan sonra görülebilir

Uzm. Dr. Mediha Doğanay, altın iğnenin cilt tonunu eşitleyen ve elastikiyetini artıran bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. "Altın iğne, cilt yenileme, ince kırışıklıkları azaltma ve daha sıkı bir cilt yapısı elde etme amacıyla uygulanan etkili bir işlemdir," dedi. Bu uygulamanın, ciltteki ince çatlaklardan lekelere kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını ifade etti.

KIŞ AYLARINDA TERCİH EDİLİYOR

Altın iğne tedavisinin daha çok kış aylarında tercih edildiğini belirten Dr. Doğanay, "Bu dönemde güneşe maruz kalınma riskinin düşük olması, uygulamanın etkisini daha iyi göstermesine olanak tanır," dedi. Doğum sonrası oluşan çatlakların tedavisinde de altın iğnenin tercih edildiğini sözlerine ekledi.

SONUÇLAR İKİNCİ SEANSTAN SONRA GÖRÜLMEYE BAŞLANIYOR

Tedavi sürecine dair bilgi veren Dr. Doğanay, altın iğne uygulamasının etkilerinin genellikle ikinci seanstan itibaren görülmeye başlandığını söyledi. "Bu tedavi, zamanla cildin kendini yenileme sürecini destekler ve daha sağlıklı bir görünüm sunar," dedi.

Dr. Doğanay, altın iğne tedavisinin uygulanamayacağı durumlara da dikkat çekti. "Sedef hastalığı olanlar, yüzünde enfeksiyon veya uçuk bulunan hastalar bu tedaviye uygun değildir," diye belirtti. Bu gibi durumların, tedavinin yan etkilerinin ortaya çıkma ihtimalini artırabileceğine işaret etti.

UZMAN KONTROLÜ ŞART

Son olarak, altın iğne uygulamasının mutlaka uzman kontrolünde ve uygun hijyen koşullarında yapılması gerektiğini belirten Dr. Mediha Doğanay, "Bu çok hassas bir uygulamadir ve uzman olmayan kişilerce yapılması ciddi sorunlara yol açabilir," diyerek uyarıda bulundu.