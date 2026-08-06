Sağlıkta Dijital Devrim: Uzaktan Sağlık Hizmeti

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) ile vatandaşlar, uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Bakanlık, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir dijital uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlıklı hayat merkezlerinde (SHM) de uygulanmaya başlanan sistem ile vatandaşlar, uzaktan uzmanlarla görüşme yapabiliyor.

Samsun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, gazetecilere sistemi tanıttı.

Öz, yeni uygulama ile vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden sağlıklı hayat merkezleri için randevu oluşturabildiklerini söyledi.

"Linkleri kullanarak bağlantı sağlanmakta ve görüşme yapılmaktadır"

Randevu alan vatandaşların, SHM'lere gitmek zorunda kalmadan, bulundukları yerden uzmanlarla görüntülü görüşme gerçekleştirebildiklerine işaret eden Öz, uygulamanın başladığı Samsun'da da hastaların kendi evlerinden danışmanlık hizmeti alabildiklerini vurguladı.

SHM'lere gelemeyen, zamanı olmayanların MHRS üzerinden psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri için randevu oluşturabileceklerini anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Randevu tarihinde de kendisine gönderilecek link üzerinden bağlantıyı sağlayabilir ve ilgili arkadaşımızla yüz yüze görüşmesini tamamlayabilir. MHRS üzerinden SHM'ler için e-Devlet şifresiyle girip, açtığımız randevuları görüp, uzaktan değerlendirme butonuna basarak saatleri kontrol edip randevu alınabilir. Randevu saati geldiğinde her iki tarafa, hem sağlıklı hayat merkezindeki görevliye hem de kişiye bir link gelmekte. O linkleri kullanarak da bağlantı sağlanmakta ve görüşme yapılmaktadır."

Kaynak: AA