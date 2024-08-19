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"Uyku keki" skandalı! İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor

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İnternet üzerinden satışı bulunan külah çikolatalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İçerisinde uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu öne sürülen ürünleri satan firma, iddialar sonrası satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapattı.

Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. "Uyku keki" adı altında satılan külahları yiyen gençlerin yaşadıkları kısa sürede gündem oldu, kullanıcılar bakanlığa şikayet yağdırıyor.

"Türkiye'de bir ilk" sloganıyla internet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları yiyenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu belirtiliyor. İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca satıcı firma harekete geçti.

SAYFALARINI KAPATTILAR

Sosyal medya hesaplarını ve satış sayfasını kapatan firma için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini istiyor. Gözler bakanlıkta...

'Uyku keki' skandalı! İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor

'Uyku keki' skandalı! İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

Sosyal Medya Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Güven önemlş:

paraya bak nerdeyse asgari ücret

8
0
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Cüneyt Özbay:

??bize yokmu

1
3
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Erkan Erkan:

Müthiş derecede cahil, embesil ve tembel bir nesil gümbür gümbür geliyor.

2
0
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