'Uyku keki' skandalı! İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor

Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. "Uyku keki" adı altında satılan külahları yiyen gençlerin yaşadıkları kısa sürede gündem oldu, kullanıcılar bakanlığa şikayet yağdırıyor.

"Türkiye'de bir ilk" sloganıyla internet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları yiyenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu belirtiliyor. İçeriğinde uyuşturucu etkisinde bir maddenin yer aldığı iddia edilen ürünlerle ilgili şikayetler çoğalınca satıcı firma harekete geçti.

SAYFALARINI KAPATTILAR

Sosyal medya hesaplarını ve satış sayfasını kapatan firma için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini istiyor. Gözler bakanlıkta...