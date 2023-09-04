Üsküp'te Radyoterapi ve Onkoloji Üniversite Kliniği Protesto Edildi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Radyoterapi ve Onkoloji Üniversite Kliniği'nin işleyişini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Protestocular, hükümet binası ve savcılık önünde Kuzey Makedonya Başbakanı ve Sağlık Bakanı'nın istifasını talep etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Radyoterapi ve Onkoloji Üniversite Kliniği'nin işleyişini protesto için yürüyüş düzenledi.

Klinikte hastalara yanlış tedavi, sağlık personelinin görevi kötüye kullanması, hırsızlık, ilaçların Kuzey Makedonya içinde ve dışında yasa dışı satışıyla ilgili şüpheler ile medyada çıkan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden organize oldu.

Hükümet binası önünde toplanan gruptakiler, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti'nin istifasını talep etti.

Olayı protesto eden pankartlar taşıyan göstericiler, kırmızı boyayla hükümet binası önünden geçen yola "katil" yazdı.

Buradaki tepkinin ardından gruptakiler, savcılık binasına yürüyerek olaya karışan tüm kişilerin yargılamasını talep etti.

"İlaçların çalınmasının bir cezası olması gerektiğini" savunan göstericiler, savcılık binasının önüne kırmızı boya ile "suç ortağı" yazdı. Bazı göstericiler savcılık binasına yumurta fırlattı.

Güvenlik güçleri, hükümet binası ve savcılık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.