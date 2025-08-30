Uşak'ta Organ Bağışı ile 3 Hastaya Umut Oldu

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı. Organ bağışı konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kadının bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları, organların bağışlanmasını kabul etti.

Hastanın karaciğeri İzmir'deki bir hastaya, böbrekleri ise İzmir ve Muğla'daki hastalara nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Vekili Op. Dr. Murat Yanar, organ bağışının hayat kurtarmanın en anlamlı yollarından biri olduğunu belirtti.

Bağışlanan organlarla 3 hastaya yeni bir yaşam kapısı açılacağını kaydeden Yanar, "Bu davranış, toplumsal farkındalığın artmasına ve örnek teşkil etmesine vesile olmuştur. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Sağlık
