Ünlü estetikçi Akbaş: "Dünya liderleri estetikle daha genç ve daha dinamik görünüyor"

"Erkekleri yüz estetiği ile 15-20 yaş gençleştirmek mümkün"

SAMSUN - Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Günümüzde dünyadaki önemli liderlerden eski ABD Başkanı Donald Trump, aktif olarak görevine devam eden ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yüz gençleştirme ile daha genç ve daha dinamik görünüyor. Erkekleri yüz estetiği ile 15-20 yaş gençleştirmek mümkün" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş erkeklerin yaşa ve yerçekimine bağlı olarak yüzlerinde sarkmaların meydana geldiğini ve bu durum psikolojik olarak iş ve evlilik hayatlarını, sosyal yaşantılarını etkilediğini söyledi. Erkeklere yapılan yüz ameliyatları ile ilgili bilgi veren Dr. Akbaş, "Yaşlanmak hayatın bir gerçeğidir. Kadınlar erkeklere oranla, yaşlılığa bağlı olan estetiğe daha çok ilgi gösteriyorlar. Botoks uygulamaları, dolgular, ameliyatlı estetikler vs. bunların hepsi kadınların kendilerini daha genç hissetmeleri amacı ile yapılmaktadırlar. Erkeklerde de yaşlılığa bağlı yüzde sarkmalar son zamanlarda ciddi sorunlar oluşturmaya başladı. Onlar da bu yüzden yüzlerindeki sarkmalar, göz torbaları gibi nedenlerden dolayı plastik cerrahileri tercih etmeye başladılar" diye konuştu.

"15-20 yaş üstü gençleşme"

Ortalama yaşam süresinin, önceki yıllara göre tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça arttığını belirten Akbaş, "Türkiye'de yaşam süreleri kadınlarda 81-82 iken, erkeklerde bu sayı 79-80 civarına geldi. Dolayısıyla, yaşa ve yerçekimine bağlı olarak, insanların vücudunda o kadar sarkmalar meydana gelebiliyor. Erkeklerde de bu uzun yaşam süresinde ister istemez bu durum gerçekleşiyor. Bundan dolayı erkekler eski fotoğraflarını gördüklerinde, o zaman ki yüz durumunu görüp, psikolojik olarak etkilenip bizlere gelebiliyorlar. Birçok nedende bu durumu olumsuz yönden etkilemeye başlıyor. İş ve evlilik hayatlarını, sosyal yaşantılarını bu sarkmalar uzun dönemde psikolojik olarak erkekleri olumsuz yönde etkiliyor. Yüz gençleştirme ameliyatları çok değişik şekillerde yapılabiliyor. Kısmı olduğu gibi tam yüz gençleştirme ameliyatları da yapılabiliyor. Bu ameliyatlarla erkekler, ortalama 5-10 yaş hatta bazen 15-20 yaş üstü gençleşebiliyor" şeklinde konuştu.

Dünya liderleri ve estetik

Dünya liderlerinin estetik durumuna değinen Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Günümüzde dünyadaki önemli liderlerden eski ABD Başkanı Donald Trump, aktif olarak görevine devam eden ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yüz gençleştirme ile daha genç ve daha dinamik görünüyor. Sebepleri de bu kişiler geniş kitlelere hitap eden, politika yapan ve geniş kitlelere hitap eden insanlar olduğu için insanları etkilemek gibi bir görevleri de var" ifadelerini kullandı.