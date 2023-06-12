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Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi

Sağlık Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı üniversite öğrencisi, kaçarken 3 metre yüksekten aşağı düştü. Beyin kanaması geçiren gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (19), 9 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun önünde başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

KAÇARKEN DUVARDAN DÜŞTÜ

Kaçmak için istinat duvarına çıkan Yurtsever, köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine yaklaşık 3 metre yüksekten atladı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düşen üniversite öğrencisi, başının yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yurtsever'in bilincinin açıldığı, bugün normal servise alınacağı öğrenildi.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Sağlık

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