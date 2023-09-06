UMKE, Kırklareli'nde Sel Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kırklareli'nde yaşanan selin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. UMKE ekibi, 1 araç ve 4 personel ile bölgeye ulaşarak arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) selin yaşandığı Kırklareli'nde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Aşırı yağışlar Kırklareli'nde etkili oldu. Yaşanan selde kaybolan kişilerin arama çalışması devam ediyor. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi Kırklareli'nde meydana gelen selin ardından sahadaki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1 UMKE aracı ve 4 personeli ile bölgeye ulaşarak devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. - DÜZCE