Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi "Atak" araçlarıyla arama-kurtarmada daha aktif rol alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyetini de yapmak üzere 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturduklarını belirterek, "Hem arama kurtarma hem medikal hizmet sunan bir UMKE yapısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyetini de yapmak üzere 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturduklarını belirterek, "Hem arama kurtarma hem medikal hizmet sunan bir UMKE yapısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, 7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen tüm illerden UMKE gönüllülerinin bulunduğu programa katıldı.

Etkinlik kapsamında, fotoğraf sergisini gezen Koca, UMKE ve UMKE Atak araçları ile Acil Müdahale Ünitesi ile yeni alınan UMKE araçlarını inceledi.

Programın bitiminde gazetecilere açıklama yapan Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin 20 yıldan bu yana faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Üç yıl kadar önce de Dünya Sağlık Örgütünün EMT-2 adli akreditasyonunu alan bir yapımız. Özellikle bundan sonraki süreçte her yılın ağustos ayının 7-13 arası olan haftasını Ulusal UMKE Haftası olarak kutlamaya karar verdik." diye konuştu.

Koca, UMKE'nin özellikle afet ve acil durumlarda özellikle deprem alanlarında erken dönemde alana ilk ulaşan ekip olduğunun altını çizdi.

Tüm personelin fedakarca çalıştığını vurgulayan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"UMKE gönüllerimizin sayısı 15 bin 200. Özellikle afet ve acil durumlarında erken dönemde sahaya ulasan ekip olduğu için vatandaşımızın haklı olarak medikal destek, medikal hizmet vermek üzere sahaya inen UMKE ekibinden arama kurtarma faaliyetini beklediğini biliyoruz. Yer yer bu konularda bu beklentinin farklı noktalara taşındığına da şahit olduk Bundan sonraki süreçte bu sahadaki durumu da görerek UMKE'nin medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyetini de yapmak üzere UMKE çatısı altında 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturduk.

Bu gönüllüler, özellikle sağlık ekibinden oluşan ve arama kurtarma faaliyetini yapan ekip olacak. Dolayısıyla bundan böyle UMKE sadece medikal hizmet sunan bir yapı olmaktan öte aynı zamanda arama kurtarma faaliyetini de de aktif yapan bir yapı olacak. Hem arama kurtarma hem medikal hizmet sunan bir UMKE yapısıyla ile karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreçte de sayılarını her geçen gün artırarak, ilgili gönüllülerin sayısını artırarak acil ve afetlerde daha etkin bir fonksiyon üslenmesini sağlayacağız."

Koca, tüm gönüllülere teşekkür ederek, "Dünyada benzeri olmayan sadece gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan 15 bin 200 kişinin aynı zamanda hem medikal hizmet sunan hem arama kurtarma hizmeti sunan uluslararası boyutuyla tanınan ender bir yapı olduğunu da hatırlatmak istiyorum." dedi.

"Kesintisiz bir iletişim sağlıyoruz"

Atak araçları hakkında bilgi veren İstanbul UMKE Sorumlusu Selim Altınarık da şunları söyledi:

"UMKE ekipleri alanda medikal arama kurtarma ve kentsel arama kurtarma yapan ekiplere medikal anlamda destek veren ekiplerdi. son yaşanan depremlerden sonra Sayın Bakanımızın talimatı üzerine UMKE ekipleri içinden medikal arama kurtarma yapmanın yanı sıra kentsel arama kurtarma da yapan ekipler oluşturulacak. Alanda yaptığımız kentsel arama kurtarmanın yanı sıra ulaştığımız hastanın aynı zamanda medikal müdahalesini de yapıp alandan hızla ileri merkezlerde tedavisini sağlanabileceği bütünleşik bir ekip yönetimi sistemine geçmiş oluyoruz."

Envanterlerinde birden fazla araç bulunduğunu belirten Altınarık, şöyle devam etti:

"Haberleşme araçları ve kentsel arama kurtarmada kullanılacak ekipmanların da içine yerleştirilebileceği araçlar dizayn edilmeye başlanılacak. Afet bölgelerinde hepimizin en büyük sıkıntısı iletişimle alakalı. Mobil haberleşme aracının bulunduğu alanda internet olsun olmasın, haberleşme ile ilgili ekipmanlar zarar görsün görmesin biz telsiz haberleşme sistemini çok hızlı aktive edip kendi aramızda konuşmayı sağlayabiliyoruz."

Altınarık, araçla üstünde bulunan uydu sistemleri aracılığıyla uydudan internet alıp belirli bir alanda çevreye internet dağıtımı yapabildiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Araç içindeki enerji ihtiyacını da aracın üzerinde gördüğünüz rüzgar panelleri ve uydu sistemlerinin hemen yan tarafında bulunan güneş enerji panelleri sayesinde sağlıyoruz. Yine ATV'miz de var. Haberleşme ekipmanları ile personeli ileri noktalara götürerek, kesintisiz bir iletişim sağlıyoruz. Yine kurtarma ekipmanları, kentsel arama kurtarmada kullandığımız sedye grupları var. Deniz üzerinde hasta taşıyabileceğimiz batmayan, karlı zeminlerde hastayı üzerine alıp taşıyabileceğimiz ve sürükleyebileceğimiz sistemleri bulunan, kentsel arama kurtarmanın farklı aşamalarında kullanılan ekipmanlar mevcut."

Dron ve faydalı yük taşıma kapasiteli ekipmanlarının da bulunduğunu aktaran Altınarık, arama kurtarmada kullanılacak beton kesme, kırıcılar, matkap, demir kesme gibi çeşitli malzemelerin de sahip olduklarını ifade etti.

Altınarık, personele ekipmanları nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgi verecekleri eğitim müfredatının da planlandığını anlatarak, "O çalışmalar bittiğinde ekiplerimiz sahada diğer kentsel arama kurtarma yapan AFAD itfaiye ekipleri ile omuz omuza, yan yana vatandaşımızın her dara girdiği noktada onlara yardımda bulunmaya hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.