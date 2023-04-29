Ugandalı Ariana Antalya'da Babasından Aldığı Kemik İliği Nakliyle Hayata Tutundu

UGANDA'da orak hücre anemisi tanısı aldıktan sonra ailesinin Antalya'ya getirdiği 1,5 yaşındaki Ariana, babasından yarı uyumlu kemik iliği nakliyle hayata tutundu. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Ariana, hastanenin maskotu oldu. Ariana, zorlu geçen 6 aylık dönemin ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Uganda'nın başkenti Kampala'da yaşayan Noeline Nanyondo (30) ile John Basooma (30) çiftinin üçüncü çocukları Ariana, uzun süre geçmeyen kaşıntı ve kızarıklığın ardından parmaklarında şişmeler de başlayınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu minik kıza, orak hücre anemisi tanısı konularak, acil kemik iliği nakli yapılması gerektiği söylendi. Kızlarının hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan çift, kemik iliği naklinin hangi ülkelerde yapıldığını araştırmaya başladı. Ariana'nın tedavisinin önce Hindistan'da yapılmasına karar veren aile, daha sonra Antalya'da tedavi gören bir arkadaşlarıyla iletişime geçti. Ugandalı arkadaşlarının önermesi üzerine MedicalPark Antalya Hastanesi ile iletişime geçen aile, 6 ay önce kızlarını Antalya'ya getirdi. Çocuk hematolojisi uzmanları Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve Prof. Dr. Vedat Uygun tarafından tedaviye alınan minik kız, babasından yarı uyumlu kemik iliği nakliyle hayata tutundu.

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan anne Noeline Nanyondo, ilk kez geldikleri Antalya'yı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Tedavi sürecinde kendilerini aile ortamında hissettiklerini kaydeden Nanyondo, kızını sağlığına kavuşturan doktorlara minnettar olduğunu ifade etti. Noeline Nanyondo, kızını sağlığına kavuşmuş olarak ülkesine götürdüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Minik Ariana ise neşesi ve hayata koşan adımlarıyla hastanenin maskotu oldu.

'YARI UYUMLU KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPTIK'

MedicalPark Antalya Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, ülkesinde orak hücre anemisi tanısı alan Ariana'nın, hastalığın klinik bulgularını taşıdığını belirtti. Minik kızın parmaklarında şişlik, kızarıklık ve kan değerlerinin bozuk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşilipek, "Bu tür hastalarda bugün için tek tedavi şansı kemik iliği naklidir" dedi. Ariana için uygun verici çıkmadığı için babası John Basooma'dan yarı uyumlu kemik iliği nakli yapıldığını anlatan Prof. Dr. Yeşilipek, "Biz aslında bu tip hastalarda tam uyumlu verici arıyoruz, ancak Ariana'nın klinik durumu nedeniyle bir an önce nakil olması gerekiyordu. Bu nedenle babasından yarı uyumlu nakil yaptık" diye konuştu. Yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen kemik iliği naklinin başarılı sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Yeşilipek, Ariana'nın klinik bulgularının düzeldiğini ve ülkesine dönebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Yeşilipek, bugüne kadar 13 yılda 1500 nakil gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

HERKES KUCAĞINA ALIP ÖPMEK İSTİYOR

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedat Uygun ise Ariana'nın kemik iliği nakil süreciyle ilgili, "Orak hücreli anemi, diğer lösemili hastalar gibi kemoterapi alan hastalar olmuyor. Bu hastalar kemik iliği nakli sırasında kemoterapi alıyor" dedi. Babasından kemik iliği nakli yapılan minik Ariana'nın nakil sürecini sıkıntılı geçirdiğini, zaman zaman enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığını anlatan Prof. Dr. Uygun, "Ama bunlar yavaş yavaş düzeldi. Süreci atlattı. Artık hastalığı yok. Bölümümüzün de maskotu oldu. Herkes onu kucaklayıp öpmek istiyor ama bu enfeksiyon açısından sıkıntılı tabi. Ariana şu anda gayet iyi. Yakında da ülkesine dönecek" diye konuştu.