Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Sağlıkta Yenilikleri Tanıttı

UFUK Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' temasıyla sağlık alanındaki yeni projelerini ve vizyonunu tanıttı.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Konferans Salonu'nda hastanenin sunduğu hizmetler, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' adlı toplantı düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Mütevellit Heyet Başkanı Ufuk Ege Uygur, Türkiye Trafik Kazaları ve Yardım Vakfı Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Dikmen Arıbal ve Ortopedi Doktoru Mehmet Demirtaş ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda hastanenin mevcut hizmetleri, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ile 2025 yılı hedefleri paylaşıldı.

'HASTANENİN TÜM SİSTEMLERİ YENİLENDİ'

Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin, "Binalarımızı yenileyerek işe başladık. Kendimize birkaç tane hareket noktası bulduk. Öncelikle Ufuk Üniversitemizin binalarını yenileyerek başladık. Teknik ve biyomedikal donanımını yeniledik. Bu yenilemeyi gerçekleştirdikten sonra hastalarımıza ve Ankara halkına bunu anlatmamız gerektiğini düşündük. Toplam 9 bin metrekare alanı renove ettik. Üstelik hastane çalışmaya devam ederken, bunu gerçekleştirmek çok büyük emek istiyordu, çalışan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Hastanenin çatıları dahil, bütün alanları yenilendi. Bütün tıbbi gaz altyapısı değişti, yenilendi. Bu hastaneyi yenilemek için 432 kişi çalıştı. Elektrik, mekanikte çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bizim iki tane bloğumuz vardı A ve B blok, bunları birbirine bağladık. Ameliyathane ve yoğun bakımları besleyen UPS sistemleri yenilendi. Hemşire çağrı sistemi yenilendi. Yangın algılama ve alarm sistemi yenilendi. Fancoil ısıtma-soğutma sistemleri yenilendi. Nitelikli alanlarda VRF sistemi yapıldı. MR ve bilgisayarlı tomografide yer değişikliği yapıldı ve yenilendi. Ayakta acil girişi ve ambulans girişi yenilendi. Burada verdiğimiz emekleri insanlarımız görsünler ve değerlendirsinler istiyoruz. Ekibi de yenilememiz gerekiyordu. Tam 135 kişi ekibe katıldı. 19'u doktor olmak üzere 135 kişi Ufuk ailesine katıldı, istihdam edildi. 'Çok ciddi bir atılım yaptık' diye düşünüyorum. Bu birinci adımımızdı, bundan sonra çok daha iyilerini yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BİR MİRASIN YENİDEN HAYAT BULMASINA TANIK OLUYORUZ'

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ufuk Üniversitesi'nin gerçek manada bir vakıf üniversitesi olduğunu belirterek, "Burayı başka bir yerle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Burası bir patron üniversitesi değil, buranın bir sahibi yok, buranın bir vakfı var. Burada liyakat dediğimiz durumun işlediğini, bir vakıf üniversitesi, bir devlet üniversitesi olduğunu, devlet kültürü ve ahlakı olduğunu söyleyebiliriz. Biz insanı, vatan sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve liyakati sonradan öğrenmedik ve bu için de bulunduğumuz binanın içerisinde yaşayarak bu günlere geldik. Sadece bir binanın yenilenmesini değil, bir hafızanın, bir mirasın yeniden hayat bulmasına tanık oluyoruz. Nice gözyaşına, nice umuda, nice sevince tanıklık eden hastanemizin hizmete başladığı yıllarda kullandığı tedavi yöntemi, ameliyatlar, cihazlar günümüzde kullanılmıyor, tümü değişti. Değişmeyen tek gerçek, bu duvarlar arasında 50 yıldır insan hayatına dokunmak için verilen özverili hizmet" diye konuştu.

Eski bakan Veysel Eroğlu ise "İnşallah daha güzel hizmetler verelim. Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye adımızı duyuralım. Hedef, güvenli bir şekilde en muhteşem hastanesi en güzel üniversitesi olsun. Vatana, millete, insanlığa faydalı gençler yetiştirelim. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA,