'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, bu kışın "üçlü salgın" (tripledemic) ile geçtiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, "Hastalarımız daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli ve yaygın vücut ağrılarından şikayet ediyor" dedi.

  • Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19 bu kış aynı anda yayılım gösteriyor.
  • Bu yıl baskın olan Influenza A (H3N2) enfeksiyonu ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik ve 'kemiklerim kırılıyor gibi' tarif edilen ağrılarla seyrediyor.
  • RSV enfeksiyonu özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerde ağır kas ağrılarına ve solunum sıkıntısına yol açıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre bu kış; Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19'un aynı anda yayılım gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle yaygın kas ve eklem ağrılarının bu sezonun en belirgin özelliği olduğuna dikkat çekti.

"KEMİKLERİM KIRILIYOR GİBİ" TARİF EDİLEN AĞRILAR...

Bu yıl baskın olan Influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik ve "kemiklerim kırılıyor gibi" tarif edilen ağrılarla seyrettiğini belirten Özkaya, COVID-19'un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve yaygın vücut sızılarının öne çıktığını söyledi. RSV'nin ise özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerde ağır kas ağrılarına ve solunum sıkıntısına yol açtığını vurguladı.

"MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI"

Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Birçok enfeksiyon istirahat ve sıvı alımıyla geçebilir. Ancak ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ya da şikayetlerin 10 günü aşması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT

Antibiyotiklerin virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmadığını hatırlatan Özkaya, gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Grip aşısı yüzde 100 koruma sağlamasa da hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
