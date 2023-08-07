Üç farklı şehirden gelen glomus tümörü hastaları Van'da şifa buldu

Üç farklı şehirden gelen glomus tümörü hastalar şifayı Van'da buldu

Glomus tümörü hasta: "Buraya helalleşerek geldik"

VAN Lokman Hekim Van Hastanesi'ne İstanbul, Antalya ve Bilecik'ten gelen ve 'masada kalırsınız' denildiği için dönüş biletlerini kesmeyen hastalar, yapılan başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, 20 yılda yaptığı 300'e yakın glomus tümörü ameliyatıyla dünyada bu alanda birinci sırada yer alıyor. Hastanede uzunca yıllardır hizmet veren Prof. Dr. Başel, yaptığı glomus tümörü ameliyatı ile Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ediyor. Bu çerçevede son olarak Bilecik'ten Ayşe Akkuş (58), Antalya'dan Ömür Topçu ve İstanbul'dan gelen Efecan Çetinkaya isimli hastalar, yapılan başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

"Hastamız dönüş biletini riskli olduğu için almak istememiş"

İHA muhabirine konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörünün bir hekimin hayatında birkaç kez gördüğü çok ender bir hastalık olduğunu belirtti. Bu yüzden tedavisinin herkes tarafında yapılamadığını ifade eden Dr. Başel, "Hastanemizde yaklaşık 300'e yakın tümör ameliyatı yaptık. Şu anda da bir hekimin hayatında görebileceği 2-3 hastanın üçünü aynı anda iki gün içerisinde ameliyat ettik. Bu hastalarımız İstanbul, Bilecik ve Antalya'da yaşıyorlar. Bize gelen 3 hastamızı da 2 günde ameliyatını yaptık. Hatta bir hastamıza çok riskli demişler. Bizler geliş ve dönüş biletinizi alın öyle gelin dedik. Hastamız dönüş biletini riskli olduğu için almak istememiş. Burada dönüş biletinde sorun yaşadık" dedi.

"Hastalarımızı taburcu edeceğiz"

Her üç hastada da bir problem yaşamadan başarılı bir şekilde ameliyatlarını yaptıklarını dile getiren Başel, "İnsanlar bu ameliyat için niye İstanbul'dan, Bilecik'ten, Antalya'dan buraya geliyor? Çünkü hastalara genelde çizilen tablo; ya ölürsün, ya felç kalırsın, ya sakat olursun şeklinde oluyor. Hastalarımız genellikle bu psikolojiyle geliyorlar ve Allah'a şükür bakın üçünün de ameliyatını yaptık. Hiçbir sorun da yaşamadık. Üçünü de taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"Masada kalırız diye buraya helalleşerek geldik"

Tedavi için yaklaşık 4 doktora gittiğini ve bu doktorların kendisine sadece biyopsi önerdiğini anlatan Ömür Topçu isimli hasta, "Abim bu ameliyat nerede yapılır diye bir araştırma yapmış. Bizler Van denilince çok şaşırdık. Masada kalırız diye buraya helalleşerek geldik. Kızım günlerce peşimden ağladı. Çok şükür hayal kırıklığı yaşamadım. Bu hastalık için Halil hoca dışında kimse doktor aramasın" şeklinde konuştu.

"Apar topar Van'a geldik"

Daha önce gittikleri doktorların direkt radyoterapi önerdiğini ancak bunun için endişe duyduklarını dile getiren bir diğer hasta Efecan Çetinkaya da "Annem internet üzerinde Prof. Dr. Halil Başel'i buldu. Apar topar Van'a geldik. İki ameliyat gerçekleşti. 2020 yılında 29 kiloydum ve burada ameliyat oldum. Hiçbir yan etki olmadan bir yılda 60 kiloya çıktım. 2 yıl sonra burada ikinci ameliyatı da oldum ve hiçbir yan etki olmadan bir gün sonra taburcu olacağım. Halil hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.