Tütün ihbarları Alo 184 ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden iletilmeli

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de yürütülen tütün denetimleri hakkında bilgi vererek son zamanlarda, özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldığını belirterek bu ihbarların Alo 184 ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden iletilmesi gerektiğini açıkladı.

Tütün kullanımının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sigaranın başta akciğer kanseri, KOAH ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığın temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.Pasif içiciliğin de en az aktif içicilik kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Öztürk, sigara içilmese bile daha önce duman bulunan ortamlarda kalmanın dahi sağlık açısından risk taşıdığını, ortamda bulunan zararlı kimyasalların haftalar hatta aylar boyunca etkisini sürdürebildiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Tütünle mücadelede yalnızca önleyici faaliyetler değil, aynı zamanda bireylerin sigarayı bırakmaya teşvik edilmesi ve bu süreçte gerekli desteğin sağlanması da çok önemli olup, pasif etkilenimden korunmanın tek yolu kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalmamaktır. 4207 Sayılı Kanun kapsamında kamuya açık olan kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi ve kanun hükümlerinin başarıyla uygulanabilmesi açısından ekiplerimizce yapılan denetimlerin yanı sıra toplum olarak da bu konuya duyarlılığımız, hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı için son derece önemlidir" dedi.

Tütün ihbarları Alo 184 ve Yeşil Dedektör Mobil Uygulamasına yapılmalıdır

Dumansız hava sahası kapsamında yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 4207 Sayılı Kanun çerçevesinde kamuya açık kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Denetim ekiplerinin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını açıklayan Öztürk, son dönemde kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldığını belirterek vatandaşlara 112 hattının sağlık, güvenlik ve afet gibi hayati acil durumlarda hızlı müdahale amacıyla hizmet verdiği uyarısında bulundu. Öztürk; "Acil olmayan durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması, gerçekten acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin karşılanmasında gecikmeler yaşanmasına neden olmaktadır. Acil kapsam dışındaki bildirimler bu hattı gereksiz yere meşgul ederek gerçek acil durumlara müdahalede gecikmelere yol açabilir. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yalnızca gerçek acil durumlarda aranması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımına ilişkin ihbarların, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO 184) hattı üzerinden veya Yeşil Dedektör mobil uygulaması aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu platformlar, ilgili denetim ekiplerine daha hızlı ve doğru şekilde yönlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Denetim ekiplerimiz gelen ihbarları en kısa sürede ve etkin şekilde değerlendirerek sonuçlandırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; acil durumlar için hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yalnızca gerçek acil hallerde aramalarıdır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı