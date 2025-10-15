TÜRKÖK, 10. Yılını 1.2 Milyon Gönüllü ile Kutladı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "1 milyon 200 bin gönüllü bağışçımızla dünyanın 7'nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış durumdayız. Bu tablo, Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadır. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) kuruluşunun 10'uncu yılı, Bakanlık tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki etkinliğe, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hastalar, donörlar ve aileleri katıldı. 'KÖKlerimizde dayanışma, HÜCRElerimizde hayat var' temasıyla gerçekleşen etkinlikte, yasal olarak iki yıl birbirlerini göremeyen, tanımayan, sadece TÜRKÖK aracılığıyla mektuplaşabilen hasta ve donörler ilk kez bir araya geldi.

'AMACIMIZ, HASTALARIMIZA KÖK HÜCREYİ BULMAK'

Burada konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin umut köprüsü haline gelen TÜRKÖK'ün 10'uncu yılını kutlayarak, "Sağlık Bakanlığımız ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle hayata geçirilen TÜRKÖK, ülkemizin ulusal kemik iliği bankası olarak hizmet vermektedir. Amacımız, ülkemizde ve dünyada kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalarımıza en uygun kök hücreyi bulmak ve ulaştırmaktır. 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımız Kızılay merkezlerine giderek gönüllü olarak kan veriyor. Bir hastayla doku uyumu sağlandığında, biz hemen bağışçımızla iletişime geçiyor ve süreci başlatıyoruz. Hastamıza uygun bağışçı yurt dışında bulunduğunda ise TÜRKÖK aracılığıyla uluslararası bağışçı ağına ulaşıyor, hücresel ürünü güvenle ülkemize getiriyoruz. Ankara ve İstanbul'daki Kemik İliği Bankalarımız da bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

'HAYAT PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR'

Bakan Memişoğlu, TÜRKÖK'ün 2016 yılında 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği'ne dahil olduğunu hatırlatarak, "1 milyon 200 bin gönüllü bağışçımızla, dünyanın 7'nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış durumdayız. Bu tablo, Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadır. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır. Bağışçılarımız ve hastalarımız, iki yıl boyunca birbirlerini hiç görmeden yalnızca mektuplarla iletişim kurdular. Satır aralarına umutlarını, dualarını ve minnettarlıklarını yazdılar. Bugün ise o mektupların oluşturduğu bu özel bağı hep birlikte göreceğiz. ve inanıyorum ki bu an, burada bulunan herkesin hafızasında uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacak. Hayat paylaşıldıkça büyür, iyilik ise çoğaldıkça anlam kazanır. Bir canın nefesi, bir başka canın duasına karıştığında insanlık yeniden doğar. ve biz biliyoruz ki kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ifadelerini kullandı.

'32 BİN 500 VATANDAŞIMIZ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR'

Bakanlık olarak organ bağışı konusunda da büyük bir dönüşüm başlattıklarının altını çizen Memişoğlu, "Artık vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden tek tıkla organ bağışında bulunabiliyor. Yeni düzenlemeyle bağışçının iradesi, vefatından sonra da geçerli olacak. Ayrıca organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına da öncelik tanınacak. Yine bu anlayışla, 4 Eylül'de yayımladığımız yönetmelikle 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle, hastalarımızın doku ve hücre ihtiyacını yerli üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleriyle, gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli ileri tedavi ürünleri artık Türkiye'de geliştirilecek. Böylece hem üretim kapasitemiz artacak hem de ülkemiz bu alanda bölgesel bir merkez konumuna yükselecek. Ülkemizde halen 32 bin 500 vatandaşımız organ nakli bekliyor. Gelin, hiç tanımadığınız birine umut olun. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü insanının vicdanıdır" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından 17 hasta, kendilerine donör olarak kan veren vericileriyle buluştu ve duygusal anlar yaşandı. Hastalardan Şeyda Yılmaz, donöru Mustafa Şimşek için "Tedavimin ardından yazdığım mektupta, 'Bana ilik verirken birazcık acı çektiyseniz özür dilerim, ama benim 1 buçuk yıldır çektiğim acılara son verdiniz, teşekkür ediyorum' demiştim. Benim acılarımı dindirdi, hayallerime ulaşmamı sağladı. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mustafa Şimşek ise "Çektiğim acıların hiçbir önemi yok. Uzun zamandır bu anı bekliyorum. Onu sağlıklı bir şekilde karşımda görmek her şeye değiyor. Kelimeler yetersiz" ifadelerini kullandı.