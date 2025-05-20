Türkiye ve Pakistan Sağlık Bakanları Cenevre'de Görüştü

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Cenevre'de Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "78'inci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de, dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile görüştük. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık alanındaki iş birliklerimizi ele aldık. İkili görüşmelerimizin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.