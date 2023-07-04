Türkiye'nin ilk kadın boks hakemi Nazan Savaş'ın lösemi hastası oğlu için kan ve trombosit desteği çağrısı

Türkiye'nin ilk kadın boks hakemi Nazan Savaş'ın lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşmak için kan ve trombosit desteği bekliyor. Savaş, oğlunun tedavisi sürecinde hakemliğe ara verip, lösemiye dikkat çekmek için çağrıda bulundu.

TÜRKİYE'nin ilk kadın boks hakemi Nazan Savaş'ın (30), Trabzon'da görev aldığı Dünya Boks Şampiyonası'nda müsabaka sonrası ringden inip, sandalyede üzerinde uyurken üzerini örttüğü lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar (4), tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşmak için mücadele veriyor. Oğlunun tedavisi sürecinde hakemliğe ara verip, 'lösemiye kroşe atabilmek' için kan ve trombosit desteği çağrısında bulunan anne Savaş, "Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın profesyonel boks hakemi 2 çocuk annesi Nazan Savaş, bir yandan mesleğini yaparken diğer yandan da lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar'ı hayata bağlamak için mücadele veriyor. Küçük oğlunun tedavisi için mesleğine ara verip yeniden ringlere dönen anne, 1,5 ay önce enfeksiyon geçirip, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören oğlunun başında, ringlerde olduğu gibi ter döküyor.

Oğlu Alp Rüzgar için donör desteği beklediklerini de belirten anne Savaş, "Oğlum küçücük bedeniyle zor bir savaş veriyor fakat bu savaşı da yeneceğinden umutluyum. Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Evladım için 0 Rh pozitif kan ve trombosit ihtiyacımız var. Gönüllülerden evladım için acil kan desteği bekliyoruz. Kızılay'a veya bulunduğumuz hastaneye oğlumun adıyla bağış yapabilirler" diye konuştu.