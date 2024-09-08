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Türkiye'de ilk kez uygulanan son jenerasyon osseointegrasyon protezi ile hayata tutundu

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Libya'da asker olarak görev yapan Mundır Ali Mustafa Alweheshi'ye Türkiye'de osseointegrasyon protezi uygulandı. Alweheshi, operasyonun ardından protezi kendi bacağı gibi hissettiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez uygulanan son jenerasyon osseointegrasyon protezi ile hayata tutundu

İSTANBUL - Libya'da asker olarak görev yapan ve 2018 yılında sağ bacağını kaybeden Mundır Ali Mustafa Alweheshi'ye tedavi için geldiği Türkiye'de osseointegrasyon protezi uygulandı. Türkiye'de ilk kez yapılan başarılı operasyonla hayata tutunan Alweheshi, "Takılan protezi kendi bacağım gibi hissediyorum" dedi.

Libya'da asker olarak görev yapan Mundır Ali Mustafa Alweheshi'nin 2018 yılında katıldığı bir operasyonda bomba patlaması sonucu sol bacağı kırıldı, sağ bacağı ise diz üstünden koptu. Alweheshii tedavi için Türkiye'ye geldi ve ilk olarak kemiği 10 santim uzatıldı, sonra da klasik soket protez takıldı. Günde sadece 5 dakika ayakta durabilen, ağrıları giderek artan Alweheshii, yeniden Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle osseointegrasyon protez operasyonu yapıldı. Alweheshii, kısa süre içerisinde ayağa kalkıp desteksiz olarak yürümeye başladı.

Operasyonu başarıyla gerçekleşti

Operasyonun detaylarını anlatan Medipol Sağlık Grubu'ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kara, "Hastamız daha öncesinde soket protezi denedi. Bu protezle yürüme süresi kısıtlıydı. Protezin cilde temas ettiği yerde de yaralar oluşuyordu. Protezi sürekli çıkarmak durumunda kalıyordu. Kullandığı zamanlarda ise 5 dakikalık yürüme mesafesini geçemiyordu. Başarılı bir operasyonla osseointegrasyon protezi ameliyatımızı yaptık" dedi.

Türkiye'de bir ilk yapıldı

Osseointegrasyon protezinin uygulama aşamalarını anlatan Doç. Kara, "Her hastamıza bu işlemi yapamıyoruz. Özellikle yara yerinde iyileşme sorunu olmayan hastalarımızda uygulayabiliriz. Cerrahi olarak çok zor sayılmasa da hasta takibi yönünden oldukça zordur. Hastayı bundan sonra ömür boyu takip edeceğiz. Osseointegrasyon protezi ülkemizde yeni jenerasyon olarak uygulanan ilk operasyon oldu. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tabii bu ilerleyen süreçlerde yayılarak devam edecektir. Sonuçları görüldükçe, iyi sonuçlar alındıkça hastalar da bunu yaptırmak isteyecektir" şeklinde konuştu.

"Zorlu, bir o kadar da başarılı bir süreç oldu"

Ameliyat sonrası fizik tedavi süreci hakkında bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, "Hastamız sağ bacak diz üstü ampütasyon hastasıydı. Hastamızı uzun süre klasik olarak bildiğimiz protez bacak kullanıyordu. Hastamıza yeterli rehabilitasyon programı yapmamıza rağmen fonksiyonel olarak rahat hareket edemediği için kemik içi protez uygulandı. Operasyon sonrası hastamız yavaş yavaş kademeli olarak ayağa kalkmaya ve yürümeye başladı. Ortopedi, fizyoterapi ve fizik tedavi ile birlikte uzun bir süreç oldu. Önce belli ağırlıklarda baskı uyguladı. Kendi kilosunu kaldıracak ağırlığa ulaştıktan sonra önce ayakta durmaya ardından destekli yürümeye başladı. Şimdi ise tempolu ve ağrısız bir şekilde uzun mesafeler yürüyebiliyor. Hastamız bundan sonraki sürecini kimseye bağlı olmadan rahatlıkla yapabilecek" diye konuştu.

"Kendi ayağım gibi hissediyorum"

Operasyondan sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Alweheshi, "İki ayağımdan yaralandım. Sol bacağımı yapılan tedaviyle kurtardık. Ancak sağ ayağım kesilerek ampute edildi. 1,5 yıl boyunca Adnan hoca ile sık sık görüşme yaptık. Operasyon sonrası hayatım tamamen değişti. Eskisine göre çok fark var. Eskiden çok zorluk çekiyordum. Yeni takılan protezde hiçbir zorluk yaşamıyorum. Çıkarıp takması çok kolay. Yeni protezimi kendi ayağım gibi hissediyorum. Sosyal hayatıma devam ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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