Türkiye'de ilk kez TAVI yöntemi, Aort yetmezliğinde kullanıldı

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Aort darlığında kullanılan TAVI yöntemini Aort yetmezliğinde kullanıldı. Biruni Üniversite Hastanesi'nde Türkiye'de ilk, dünyada 5'inci kez gerçekleştirilen bu işlemde yüksek riskli hastanın göğsü açılmadan ve kalbi durdurulmadan kasıktan kateter aracılığıyla müdahale edilerek aort kapağı değiştirildi.

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Servet Bilgin, yaklaşık 4 yıl önce bir İstanbul ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bilgin'in aort damarının içeriden yırtıldığı tespit edildi. Hızla müdahale edilmesi gereken hastaya Prof. Dr. Murat Uğurlucan ameliyata aldı. Hasta başarılı bir operasyon sonrası hayata döndü.

4 yıl sonra Servet Bilgin'in kalbi bir kez daha yorgun düştü. Prof. Dr. Murat Uğurlucan ve ekibi Türkiye'de ilk kez, dünyada ise 5'inci kez başarıyla bu operasyonu gerçekleştirdi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Uğurlucan, "TAVI yöntemi bugüne kadar aort darlığı tedavisinde kullanılıyordu. Biz ilk kez aort yetmezliğinde kullanmış olduk. TAVI'de hastanın göğsü açılmadan, kalbi durdurulmadan, kasıktan girerek kateter aracılığıyla aort kapağı değiştiriliyor" diye konuştu.