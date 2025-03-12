Türkiye'de de çok satıyor! Fransız devi, ünlü kremini piyasadan toplatıyor

Fransız kozmetik devi L'Oréal, La Roche-Posay markası altında satılan "Duo Akne Leke Tedavisi" adlı ürününü, içerdiği benzoil peroksit maddesi nedeniyle ABD'de toplatma kararı aldı. Türkiye'de de en çok satanlar arasında yer alan ürünün, belirli koşullarda kanserojen bir bileşene dönüşebileceği iddiası dikkat çekti.

MARKA SÖZCÜSÜ DE KABUL ETTİ

Bloomberg'de yer alan habere göre; La Roche-Posay yetkilileri, benzoil peroksitin yüksek sıcaklık ve UV ışınları gibi faktörlere maruz kaldığında benzen adlı kanserojen bir maddeye dönüşebileceğini ifade etti. Ancak markanın sözcüsü, bu bileşenin yalnızca belirli bir ürün partisinde eser miktarda bulunduğunu belirtti.

La Roche-Posay Sözcüsü "Bu eser seviyeler bir güvenlik riski oluşturmasa da en yüksek kalite standartlarını korumaya kararlıyız. Bu nedenle, ABD Gıda ve İlaç Dairesiile yakın koordinasyon içinde, proaktif olarak Effaclar Duo'nun mevcut formülünün kalan sınırlı birimlerini perakendecilerden kaldırmaya karar verdik" dedi.