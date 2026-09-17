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Türkiye’de 27 şehir hastanesi sağlık hizmeti sunuyor

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Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathanelere sahip 27 şehir hastanesinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulduğunu ve yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathanelere sahip 27 şehir hastanesinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulduğunu ve yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanelerinin güncel verileri ve işleyişlerine ilişkin açıklama yapıldı. Şehir hastanelerinin teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetlerini aynı kampüs içerisinde bir araya getirdiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerinden bütüncül ve etkin şekilde yararlanmasına imkan sağladığı belirtildi. Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışıyla hizmet verildiği vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip şehir hastaneleri, nitelikli hasta odaları ve modern sağlık birimleriyle vatandaşlara yüksek standartlarda tedavi ortamı sunmaktadır. İnşaatı devam eden 13 şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması ve sağlık hizmetlerinin kapasitesinin daha da güçlendirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunuldu

Açıklamada şehir hastanelerinin 7 gün 24 saat hizmet verildiği aktarılarak, "Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulmuş, yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirilmiştir. İleri teknolojiyle donatılmış ameliyathanelerde özellikli ve ileri düzey cerrahi işlemler uygulanarak, vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

13 hastanenin yapımı devam ediyor

27 hastanenin yanı sıra yeni şehir hastanelerinin de faaliyet vermeye başlayacağının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapımı devam eden 13 şehir hastanesi, ileri teknoloji altyapısı, modern sağlık birimleri ve hasta odaklı tasarımıyla sağlık hizmetlerinin kapasitesini daha da artıracak şekilde planlanmaktadır. Bu hastanelerin de tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların bulundukları bölgelerde kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi hızlanacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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