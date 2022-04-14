Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 21 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 16 bin 783 hasta taburcu olurken bugün 182 bin 446 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,40 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,12 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,40 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 10 BİN 344 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 801 bin 926 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 10 bin 344 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 704 bin 256 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken 5 bin 529 da yeni vaka tespit edilmişti.