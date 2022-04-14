Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 127 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 31'den 21'e indi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 16 bin 783 olurken toplam 182 bin 446 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 21 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 16 bin 783 hasta taburcu olurken bugün 182 bin 446 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,12 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,40 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 801 bin 926 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 10 bin 344 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 704 bin 256 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken 5 bin 529 da yeni vaka tespit edilmişti.