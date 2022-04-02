Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 2 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 11 bin 783 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 41 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 13 bin 421 olurken toplam 242 bin 186 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 41 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 13 bin 421 hasta taburcu olurken bugün 242 bin 186 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,10 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,36 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 64 bin 641 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 784 bin 829 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 982 bin 604 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 651 bin 81 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken 13 bin 367 de yeni vaka tespit edilmişti.