Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Mayıs'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 1 bin 480 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 12 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 2 bin 113 olurken toplam 108 bin 802 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 480 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 12 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 2 bin 113 hasta taburcu olurken bugün 108 bin 802 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,44 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 818 bin 995 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 34 bin 869 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 749 bin 368 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken bin 772 de yeni vaka tespit edilmişti.