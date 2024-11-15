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Türkiye-Birleşik Krallık Turizm İşbirliği Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-Birleşik Krallık Turizm İşbirliği Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
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Türkiye-Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı, Ankara'da yapıldı. Toplantıda sağlık turizmi, hava yolu ulaşımı ve turist güvenliği gibi konular ele alındı. USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık turizminde Türkiye'nin lider konumunu vurguladı.

Türkiye- Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden (USHAŞ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Birleşik Krallık Turizm Alanında İşbirliği 2. Toplantısı, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Hava yolu ulaşımı, turizm güvenliği, sürdürülebilirlik ve sağlık turizmi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda konuşan Ünver, USHAŞ'ın sağlık turizmi alanında Türkiye'nin lider konumunu vurgulayan çalışmalarını ve uluslararası arenadaki işbirliklerini genişletme hedeflerini aktardı.

Ünver, toplantının, sağlık ve turizm sektörlerinde yenilikçi projelerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesinin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini vurguladı.

Hava yolu ulaşımı ve sağlık turizmi üzerine sunumların yapıldığı toplantıda, Birleşik Krallık ve Türkiye'den üst düzey temsilciler hava yolu taşımacılığındaki yenilikleri ve ileriye dönük projeksiyonları değerlendirdi, sağlık turizmi alanındaki mevcut durum ve gelecek planlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Turist güvenliği konusunun da ele alındığı toplantıda, otel ve konaklama tesislerindeki güvenlik önlemleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. İçişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının turistlerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri sunuldu.

Toplantının sonunda, heyetler iki ülke arasında turizm ilişkilerini güçlendirecek yeni projelerin hayata geçirilmesi ve işbirliğinin daha da ileriye taşınması yönünde mutabakata vardı.

Ayrıca USHAŞ tarafından Birleşik Krallık vatandaşlarına, Türkiye Sağlık Bakanlığının resmi bir girişimi olan ve akredite sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve hizmetlerine erişim sağlayan "HealthTürkiye" platformunu kullanmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Kasım - Sağlık
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