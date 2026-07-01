Türkeli'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' farkındalığı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Sağlık Bakanlığı'nın "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında stant açılarak vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen sağlık personeli, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplum sağlığı konularında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilirken, daha sağlıklı bir hayat için hareketli yaşamın teşvik edilmesi hedeflendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı