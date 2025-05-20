Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
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Almanya'da satılan Sebahat Vanilya Aromalı Helva'nın belirli bir partisinde Salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından, TOK Gıda ivedilikle geri çağırma süreci başlattı. Tüketicilerin 2024331 parti numaralı ve 26.11.2026 son tüketim tarihli ürünleri iade etmeleri istendi.

Almanya'da dağıtımı yapılan Türk markalı bir helva ürününde Salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine, TOK Gıda firması tarafından resmi geri çağırma başlatıldı. Firma, Sebahat Vanilya Aromalı Helva'nın geri çağırma işleminden sadece 2024331 parti numarasına ve 26.11.2026 son tüketim tarihine sahip ürünleri etkilediğini belirtti.

FİŞ GÖSTERMEDEN İADE ALINACAK

Tüketiciler, bu ürünleri fiş göstermeden satın aldıkları markete iade ederek ücretlerini geri alabilecekler. TOK Gıda yetkilileri, bu adımın önleyici bir tedbir olduğunu ve tüketici sağlığını koruma amacıyla sürecin titizlikle yönetildiğini açıkladı. Firma, mağduriyet yaşanmadan iade işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Salmonella bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu bakteriyi içeren gıdaların tüketilmesi, karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bu semptomları yaşayan kişilerin derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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