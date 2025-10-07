Türk Kızılayı Vezirköprü'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Haberler

Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 92 ünite kan toplandı. Kampanya, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Türk Kızılayı tarafından Vezirköprü ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 92 ünite kan toplandı.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde 6-7 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Vezirköprülü vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri gururlandırdı." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Sağlık
