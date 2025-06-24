Türk Kızılay ve DSÖ Ortak Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor

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Türk Kızılay ve Dünya Sağlık Örgütü, gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte, bağışlanan her ünite kan için 3 fidan dikilecek.

Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla yarın DSÖ Türkiye Ofisi'nde düzenlenecek etkinliğe, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah katılacak.

Türk Kızılay ve DSÖ'nün 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında yürüttüğü işbirliği kapsamında yapılacak etkinlikte, Atatrah ile Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi'nin yanı sıra DSÖ ve BM ajansları personeli kan bağışında bulunacak.

Bağışlanan her ünite kan için "Hastaya Kan Ormana Can" projesi kapsamında 3 fidan dikilecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
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