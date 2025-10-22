Haberler

Tüp Bebek Tedavisi Başarısız Olan Kadın, Embriyo Yapıştırıcı Yöntemiyle Hamile Kaldı

İzmir'de 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan bir çift, tüp bebek tedavisinde başarısızlık yaşadıktan sonra embriyo yapıştırıcı yöntemi ile bebek sahibi olmayı başardı. Fulya Salha, hamile kaldığında yaşadığı mutluluğu paylaştı.

İzmir'de tüp bebek tedavisine rağmen gebe kalamayan kadın, embriyo yapıştırıcı yöntemiyle anne adayı oldu.

Buca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Serhat Salha ile 41 yaşındaki Fulya Salha, 5 yıl önce evlendi.

Çocuk sahibi olmak isteyen çift, 2 kere tüp bebek tedavisi denedi, embriyonun rahimde tutunamaması nedeniyle bebek hayaline kavuşamadı.

Medical Point İzmir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ne başvuran çifte embriyonun anne karnında tutunabilmesi için embriyo yapıştırıcı yöntemi uygulandı. Bu sayede Fulya Salha 5 ay önce gebe kaldı.

Tedaviyi uygulayan Opr. Dr. Ayşin Akdoğan, anne adayına özel bir tedavi hazırladıklarını anlatarak, "Donmuş embriyo transferi yaparken embriyo yapıştırıcı dediğimiz bebeğin tutunma şansını arttıran özel bir katkımız oldu. Bu katkının tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olan hastalarımızda bebeğin tutulma şansını arttırdığını görüyoruz." dedi.

Fulya Salha ise anne olmayı istediğini, önceki tedavilerin başarısız olmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Hamile kaldığını öğrendiğinde çok şaşırdığını kaydeden Salha, "İnanılmaz bir mutluluk ve tarif edilmez bir histi." dedi.

Serhat Salha da umutlarının kaybolduğu anda mutlu haberle sevindiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
