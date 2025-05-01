Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Devlet Hastanesi'nde oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TUNCELİ Devlet Hastanesi'nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın çıktı. Hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tunceli Devlet Hastanesi'nin zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastanenin içini duman kapladı. İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.