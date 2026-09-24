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Tunceli Devlet Hastanesi'nde kötü huylu böbrek kitlesi ilk kez kapalı yöntemle alındı

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Tunceli Devlet Hastanesi'nde kötü huylu böbrek kitlesi ilk kez kapalı yöntemle alındı
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Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle böbrek alma ameliyatı yapıldı; hastanın sol böbreğindeki kötü huylu kitle alındı. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda komplikasyon gelişmedi, hasta 3'üncü gün taburcu edildi; hastalar artık Tunceli'de tedavi edilebiliyor.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle böbrek alma ameliyatı gerçekleştirildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'ne yan ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde kitle tespit edildi. Üroloji Kliniğinde görevli Op. Dr. Melih Şenkol tarafından gerçekleştirilen ve Op. Dr. Burak Karakuş'un eşlik ettiği ameliyatla hastanın böbreğindeki kötü huylu kitle alındı. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, gerekli takiplerinin tamamlanmasıyla 3'üncü gün taburcu edildi. Daha önce bu tür ameliyatlar için çevre illere sevk edilmesi gereken hastaların, operasyonun Tunceli'de yapılabilmesiyle tedavilerine kentte devam edebildiği belirtildi. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatların, uygun hastalarda daha küçük kesiler, daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süreci sağlayabildiği ifade edildi.

"Hiçbir ağrı hafife alınmamalı"

Op. Dr. Melih Şenkol, "Hastamız bize yan ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayene ve incelemeler sonucunda böbreğinde bir kitle olduğunu tespit ettik. Ardından hastamızla bu bilgiyi paylaştık ve birlikte operasyon kararı aldık. Hastaya ameliyatın kapalı yolla yapılacağını söyledik ve hastayı ameliyata hazırladık. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonunda böbrekte bulunan kötü huylu lezyonu çıkardık. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastayı servise aldık, gerekli takip ve incelemelerin sonunda da hastamızı 3'üncü gün taburcu ettik. Buradan şunu anlıyoruz; hiçbir ağrı hafife alınmamalı, hastaların hekim kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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