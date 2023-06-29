Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına giden 20 yaşındaki Yaprak Koçer isimli genç kız, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine JAK, UMKE, 112 ekipleri ile askeri helikopter yönlendirildi. Genç kız, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'de yüksekten düşen genç kız, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yüksekten düşen genç kız, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına giden 20 yaşındaki Yaprak Koçer isimli genç kız, dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK, UMKE, 112 ekipleri ile askeri helikopter yönlendirildi. Düşen genç kıza, ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.