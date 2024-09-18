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Tunceli'de Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

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Tunceli'de eğitim dönemiyle birlikte okul kantinlerinde fiyat ve hijyen denetimleri arttı. Ticaret ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kantinlerdeki hijyen koşulları ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Amacın eksikleri gidermek olduğu bildirildi.

Tunceli'de okul kantinlerine sıkı denetim

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim öğretim başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimler sıklaştırıldı.

Tunceli'de eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezi ile ilçelerde yapılan denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi ve tarifeleri kontrol ederken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hijyen ve gıda kontrolleri gerçekleştirdi.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, müdürlük olarak il merkezi ve ilçelerde düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tunceli valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımızda fiyat, tarife kontrolleri yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda ve hijyen yönünden denetimlerimize eşlik ediyor. Genel anlamda okullarımızın tarifelere uyduğunu gördük. Gördüğümüz eksikleri de kendilerine ilettik. Amacımız onları zorda bırakmak değil eksiklerin kısa sürede giderilmesini temin etmek. Eksikleri tamamlamayan esnafa idari yaptırım uygulamak durumunda kalacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Sağlık

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