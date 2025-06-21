Tunceli'de Munzur Çayı'na Düşen Genç Kız Hayata Döndü

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Tunceli'de arkadaşlarıyla piknik yaparken Munzur Çayı'na düşen 17 yaşındaki Eylül Y., 400 metre uzaklıkta bulundu ve hastanede 1 saatlik kalp masajı ile hayata döndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Eylül Y. (17), 400 metre uzaklıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.Olay, akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Y., iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı'na düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'ne doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü. Eylül'ün yoğum bakım ünitesinde tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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