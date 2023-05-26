Trakya bölgesindeki en büyük AMATEM hayata geçiyor

Sağlık bakanlığı, Edirne'de önemli bir yatırıma imza atıyor

Vali Kırbıyık: Trakyalılara müjdeyi verdi

EDİRNE - Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, valilik koordinasyonunda yapımı devam eden 30 yataklı AMATEM ve aile sağlığı merkezi inşaatlarını yerinde inceleyerek gazetecilere yerinde bilgi verdi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk olarak kıyık semtindeki 30 yataklı AMATEM ve 9 hekimlik, aile sağlığı merkezi'ni yerinde inceleyerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve yetkililerden bilgi aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede AMATEM'lerin önemine vurgu yapan Vali Kırbıyık, "Arz yönünde uyuşturucu madde imalatında bulunan ve piyasaya sokan, satan kişileri kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere adli teşkilatımız takip ederek yakalıyor. Gerekli cezaya da çarptırıyoruz. Öbür tarafta ise tabi talep yönüyle mücadele etmek lazım. Bunun bir tarafında eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon çalışmaları var. Bu noktada hakikaten AMATEM çok önemlidir. İlimizde de bugüne kadar bu faaliyeti üniversite hastanemizde yapabiliyorduk ama yeterli kapasitemiz ya da yatak kapasitemiz daha sınırlıydı. Burada sağlık bakanlığımız önemli bir yatırım gerçekleştiriyor" dedi.

"Bağımlılar, uyuşturucu bataklığından kurtulacak"

Trakya bölgesindeki en büyük AMATEM'in hayata geçeceğinin müjdesini veren Kırbıyık, "İnşallah tahmin ediyorum gelecek yılın başı gibi tamamlanacağını öngörüyoruz. Tamamlanmasıyla birlikte bölgede bu uyuşturucu bataklığına düşmüş ve bir yandan da tedavi olmak isteyen, bundan kurtulmak isteyen kardeşlerimize vatandaşlarımıza ciddi bir imkan sağlanmış olacak. Hemen yan tarafında yine yapımı devam eden yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşmesi olan 9 aile hekimi ve toplum sağlığı merkezi de bölgedeki vatandaşlarımız açısından önemli bir imkan sağlayacak. Bu iki yatırımın da hayata geçmesinde katkı sunan başta sağlık bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu gibi kamu yatırımlarıyla birlikte Edirne'de vatandaşlarımıza sunduğumuz kamusal hizmetlerin niteliğini kalitesini daha üst noktalara çekmeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz, kamu hizmetleri de temel öncelik, doğru zamanda, doğru şekilde ve en hızlı şekilde sunulmasıdır. Biz de bunları hedefliyoruz. Bu gibi binalar, yapılar ve yatırımlar hedefe ulaşmamızda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçen arkadaşlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Kazasız belasız en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Trakya'nın en büyük AMATEM'i olacak"

İnşaat alanı ve işlevi hakkında bilgi veren Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "AMATEM yaklaşık 2 bin 800 metrekare alana yapılan zemine oturuyor. Zemin kat, birinci kat ve çatı katı olmak üzere toplam 3 bölümden oluşuyor. Toplam kapalı alanımız 5 bin 500 metrekare olacak. İhale bedelimiz yaklaşık 68 bin 944 TL'dir Temeli atıldı, şu an dondurma işlemleri yapılıyor. Yüzde 40 tamamlanmış durumdadır. AMATEM, aile sağlığı merkezimizle birlikte 275 metrekarelik bir zemine oturuyor. Toplam kapalı alanı yaklaşık olarak 644 metrekare, o da zemin birinci kat ve çatı katından 3 bölümden oluşmakta, onun da ihale medeni yaklaşık 6 milyon 900 bin TL'dir. 2 projemiz de Edirne için çok çok önemli malum bölgemizde aile hekimlerimiz var. Dağınık bir şekilde onları hep bölgede toplayacağız. Vatandaşlarımıza çok kolay ulaşabileceği bir bölge biri 30 yataklı ama AMATEM'imiz Trakya'nın en büyük AMATEM'i olacak. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 17 yataklı hastanemiz var. Kamu hastanelerine bağlı ilk kez bu kadar büyüklükte 30 yataklı bir AMATEM'imiz olacak İnşallah. İlimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.