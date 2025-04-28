Trafik Kazası Sonrası Kolunu Yüzde 80 Kullanabilir Hale Geldi

GEÇİRDİĞİ trafik kazası ve yanlış tedavi sonucu kolunu yalnızca yüzde 10 oranında kullanabilen 80 yaşındaki Mehmet Tuncay Üstüoğlu, yeni tedavi süreci ile kolunu yüzde 80 oranında kullanabilecek duruma geldi. Üstüoğlu, "Gökhan Hoca ve ekibinin titiz çalışmaları sayesinde yüzde 10 kullandığım kolumu yüzde 80 kullanıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum" dedi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, "Yeniden yapılan cerrahi müdahale ile kırık onarıldı ve hastamızın fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyon süreci çok dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Yanlış egzersizlerin ve hareketlerin, tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir" diye konuştu.

Geçirdiği ağır trafik kazası sonrasında sol kolundaki kırıklar nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını söyleyen 80 yaşındaki Mehmet Tuncay Üstüoğlu,

ilk tedavi sürecinde yaşadığı yanlış müdahaleler sonucu kolunu neredeyse tamamen kullanamamaya başladığını belirtti. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde başlayan yeni tedavi süreci ile Üstüoğlu, kolunu yüzde 80 oranında kullanabilecek duruma geldi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, uygulanan tedavi sürecinin detaylarını anlattı.

'YANLIŞ FİZİK TEDAVİ SÜRECİ VE YENİDEN KIRIK GELİŞMESİ'

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, "Kırık sonrası cerrahi müdahale ile plak ve vida stabilizasyonu yapılmış bir hastamızdı. İlk tedavi sürecinde dış merkezde fizik tedaviye başlanmış ancak hastamızın egzersizlerinde dikkat edilmeden uygulanan bazı hareketler, kırığın iyileşme sürecine zarar vermiş ve sonuç olarak hastamızda ikinci bir kırık meydana gelmişti. Bu durum, cerrahi sonrası istemediğimiz, hatta olmasını hiç arzu etmediğimiz bir komplikasyondu. Yeniden yapılan cerrahi müdahale ile kırık onarıldı ve hastamızın fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci hastanemizde devam etti. Buradaki önemli nokta, cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyon sürecinin çok dikkatli bir şekilde yönetilmesidir. Yanlış egzersizlerin ve hareketlerin, tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir" dedi.

'SİNİR HASARI MEYDANA GELDİ'

İkinci kırık sonrası hastamızda sinir hasarına bağlı olarak düşük el sorununun geliştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, "Rehabilitasyon sürecine başladığımızda, hastamıza yapılması gereken hareketleri ve tedavi sürecindeki dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde açıkladık. Sinir iyileşmesi, vücutta genellikle yavaş ilerler, bazen ise tamamen iyileşmeyebilir. Bu süreçte, hastamızın sinir iyileşmesini hızlandırmak ve fonksiyonel kullanımını artırmak adına elektroterapi yöntemlerine başvurduk. Şu anda, hastamızın ön kol kaslarını başarılı bir şekilde kullandığını, eklem hareket açıklığının önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. Ayrıca, hastamızın el bileğini kaldırabiliyor ve günlük yaşamındaki ince becerileri rahatlıkla yapabiliyor. Tüm bu sürecin başarılı olabilmesi için, kırık sonrası rehabilitasyon sürecinde yapılan her adımın, deneyimli ve uzman bir ekip tarafından titizlikle planlanması gerektiğini belirtmek isterim. Rehabilitasyon;fizik tedavi hekimi, fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerinin uyum içinde çalıştığı bir takım olarak yapıldığında iyi sonuçlar verebilir. Biz de hastanemizde bu ekip ruhuyla çalışarak hastalarımıza en iyi sonuçları sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KOLUNUN YÜZDE 80'İNİ KULLANABİLİYOR'

80 yaşında ağır bir trafik kazası geçirdiğini ve sol kolunda kırıklar meydana geldiğini dile getiren Üstüoğlu, "Kaza sonrası üst üste iki ameliyat oldum. Doktorların ilgisi ve desteği sayesinde, bugünlere rahatça gelebildim. Kolumu şu anda yüzde 80 oranında kullanabiliyorum. Tedavi sürecim uzun sürdü, çünkü yaşım nedeniyle kemiklerimin kaynama süresi uzundu. Ancak yapılan müdahaleler sayesinde iyileşme kaydettim ve sadece 4 seanslık bir fizik tedavi sürecim kaldı. Bu süreç bittikten sonra tamamen sağlığıma kavuşacağım" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DAHA DA İYİYE GİDİYORUM'

Tedavi süreci oldukça zorlu geçtiğini belirten Üstüoğlu, "Sol kolumla birçok şeyi yapmak zorunda kaldım, ancak ailemin desteğiyle bu dönemi atlattım. Şu an sol kolumu rahatça kullanabiliyorum; piyano çalıyor ve tamir ediyorum. Bu süreçte parmaklarım için büyük bir egzersiz oldu ve bundan oldukça memnun kaldım. Gökhan Hoca ve ekibinin titiz çalışmaları sayesinde yüzde 10 kullandığım kolumu yüzde 80 kullanıyorum. Bundan sonra tedavi sürecimiz devam edecek. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum" ifadelerini kullandı.