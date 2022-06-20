Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisi ilaç oluyor

Doğu Karadeniz'in zengin bitki florasını ilaç endüstrisine kazandırılması için çalışmalarda sevindiren gelişme

KTÜ İlaç Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen:

"İlk çalışmalarımızda bazı fraksiyon diye tabir ettiğimiz, bitkinin bazı kısımlarının ve bazı ekstrelerinin çeşitli farmakolojik aktiviteler gösterdiğini bulduk"

TRABZON - Doğu Karadeniz'in zengin bitki florasını ilaç endüstrisine kazandırmak için yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında yörede yetişen endemik bitki türlerinden Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisinin ilaç olma potansiyellerinin araştırmasında umut verici sonuçlar gelmeye başladı. Kas gevşeticiden yaraların tedavisine kadar bir çok şikayeti dindirmede kullanılması planlanan iki endemik bitki türü Ar-Ge projesi ile ilgili çalışmalar tamamlandığında ilaç sanayisine kazandırılacak.

KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün iş birliği ile başlatılan Ar-Ge projesi kapsamında, DKMP 12. Bölge tarafından koruma altına alınmış olan Trabzon Kanaryaotu ile Allıgelin endemik türlerinin ilaç olma potansiyelleri kalabalık bir ekiple sürüyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, KTÜ İlaç Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen'i ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ayvazoğlu, çalışmaları heyecanla yakından takip ettiklerini belirtirken, KTÜ İlaç Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen de çalışmaların ilk bölümünde elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak sürecin devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü belirten Sezen, "Yaklaşık 3 yıl önce bölgemizde endemik olan iki bitkinin ilaç olma potansiyelini araştırmak üzere kalabalık bir ekiple çalışmaya başladık. İlk çalışmalarımızda bazı fraksiyon diye tabir ettiğimiz, bitkinin bazı kısımlarının ve bazı ekstrelerinin çeşitli famikolojik aktiviteler gösterdiğini bulduk. Bunlar özellikle bazı düz kaslara yönelik etkiler ve eflamatuar yolaklar dediğimiz yolaklara yönelik etkilerdir. Dolayısıyla bu aşamayı tamamladıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bu projenin ön verilerle hareketle ikinci kısmına devam edeceğiz. Gördüğümüz etkilerin moleküler mekanizmalarını çeşitli deney hayvanlardaki hastalık modelleriyle hücre kültürü dediğimiz tekniklerle araştıracağız. Amacımız, isteğimiz bulabilmek ancak bu bilim araştıracağız sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendireceğiz. Süreci de ekibimizle devam ettiriyoruz" dedi.

İlk meyvelerinin alınmış olması bizim için gurur kaynağı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da süreci yakından takip ettiklerini belirterek yapılan çalışmalarda en azından ilk meyvelerinini alınmasının gurur verici olduğunu kaydederek, "Süreci bizler de yakından takip ediyoruz. Sanayi Bakanlığımızın teşvikiyle kurulan aynı zamanda Tarım Bakanlığımızla koordineli çalışan ve ciddi bir emek barındıran bu uygulama ve araştırma merkezinde yüksek teknolojili çalışmalar var. İnşallah bunun sonucunu alabileceğimizi umut ettiğimiz çok heyecanlı bir ekip, iki endemik bitkinin ön çalışmaları tamamlanmış ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından da bir sonraki aşamaya geçmesi kararlaştırılmış. Bu bizim için heyecan verici. Bilim insanlarımızın bu güzel çalışmalarına her zaman katkıda bulunmak destek olmakta bizim birinci görevimiz diye düşünüyorum. Ben bu kapsamda hem Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ve kıymetli Sena hocamıza, Ali Haydar Doğu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu çok uzun bir süreç. Sabır gerektiren bir süreç ama bu sürecin ilk meyvelerinin en azından alınmış olması bizim için gurur kaynağı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi konuştu.