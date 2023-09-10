Trabzon'da UMKE Gönüllüleri İçin Tatbikat Düzenlendi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı gönüllü sağlıkçıların katıldığı UMKE ekibi tarafından Trabzon'da yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenlendi. Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası'nda 5 gün süren tatbikata UMKE gönüllüsü olmak isteyen Trabzon, Gümüşhane ve Giresun illerinden gelen 25 sağlık personeli katıldı. 3 gün teorik eğitimin ardından gönüllüler Kayabaşı Yaylası'nda 2 gün boyunca yapılan kampta pratik eğitim aldı. Sağlık personellerine kampta afet ve acil durumlarda lojistik destek sağlama, dar alanda enkaz altından medikal kurtarma ve müdahale, zorlu parkurda zamana karşı yarış, çoklu trafik kazasında yaralı kurtarma, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırı veya tehditlerde medikal müdahale gibi temel eğitimler verildi.

YAYLADA KAZAZEDELERE KURTARMA EĞİTİMİ

Kampın son gününde çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı da yapıldı. Senaryo gereği Kayabaşı Yaylası'nda turistleri taşıyan minibüsün kaza yaptığı kazada; yola savrulan yaralılara UMKE ekipleri tarafından müdahale edildi. Tatbikat gereği kurulan Acil Müdahale Ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hava koşulları ve coğrafi şartların zorluğuna karşı dayanıklılık ve hayatta kalma mücadelesi veren gönüllülerin aldığı eğitimler, komando eğitimlerini aratmadı.

'VERİMLİ VE EĞİTİCİ GEÇTİ'

UMKE Trabzon Sorumlusu Serkan Sayar, gönüllü sağlıkçılara verilen tatbikat eğitimlerin hayat kurtarmada önemli olduğunu belirterek "25 gönüllümüzün eğitim aldığı tatbikat oldukça verimli ve eğitici geçti. Yüksek rakımda zorlu coğrafi şartlarda hayatta kurtarmak da hayatta kalmak da çok önemli. Ayrıca UMKE gönüllülerimizin sayısının her geçen gün artması bizi mutlu ediyor" dedi.