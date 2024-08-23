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Trabzon'da Kalp Hastalığı Bulunan Prematüre Bebekler İstanbul'da Ameliyat Edildi

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Trabzon'da doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı prematüre iki bebek, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi. Bebeklerin tedavisi başarıyla gerçekleştirildi.

Trabzon'da doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı prematüre iki bebek, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavileri devam eden 23 ve 27 haftalık iki bebeğin kalp hastalıkları ilaç tedavisine rağmen iyileşmedi.

Bunun üzerine yetkililer, bebekler için İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçti.

Yaptığı değerlendirme sonucu bebeklerin ameliyatına karar veren Karaci, hastaların sevkinin riskli olması nedeniyle Trabzon'a gelerek bebekleri ameliyat etti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, gazetecilere, Karaci'nin ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu tür vakaları il dışına sevk etmek zorunda kaldıklarını belirten Usta, "Sevklerde bin bir türlü zorluklar, tıbbi ve diğer gerekçelerle sıkıntılar yaşanıyordu. Maalesef bazı hastalarımıza bu, olumsuz sonuçlarla da yansıyabiliyordu. Ama bu uygulamayla iki bebeğin tıbbi ihtiyacını karşılamış olduk ve inşallah yaşama çok daha sağlıklı bir şekilde tutunacaklar. Hastanemizin değerli hekimleri, yeni doğan hekimimiz, kardiyoloğumuz da takip ederek süreci yönetmiş olacaklar." dedi.

Prof. Dr. Karaci ise bebeklerin anne karnında yaşamalarını sağlayan aort ve akciğer damarındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu açıklık doğumdan sonra normalde kapanır ama erken doğan hastalarda maalesef bu kapanmıyor. Kapanmadığı taktirde de doğum sonrası dönemde sorunlar yaşanmaya başlıyor. Bunların önce ilaçla kapatılması deneniyor, eğer ilaçla kapatılmazsa cerrahi olarak kapatılması gerekiyor. Böyle iki bebeğimiz vardı, biri 800 gram, diğeri 1 kilo 200 gram. Bunlara iki kez ilaç tedavisi yapıldı. Damarları kapanmadığı için İstanbul'a gelmeleri gerekiyordu ancak bu bebeklerin transportu çok riskli oluyor."

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Handan Bezirganoğlu ile Çocuk Kardiyoloğu Rukiye İrem Yekeler de bebeklerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bebeklerden Yiğit Atay'ın annesi Lia Atay ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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