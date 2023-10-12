Trabzon'da Hastanede Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde eli ile kolunda kesikler olan bir kişi, hastanede sağlık görevlileri ile tartıştıktan sonra güvenlik personeline saldırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli ile kolunda kesikler bulunan K.Ç., tedavi için hastanenin acil servisine geldi. Burada eline dikiş atmak isteyen sağlık görevlileri ile tartışan K.Ç., araya giren güvenlik personeline de cerrahi makas ile saldırdı. Bir güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.