3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Trabzon'da Aşı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'da Aşı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 24-30 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlük personeli ve öğrenciler katıldı. Aşının önemini vurgulayan etkinlikte, yanlış algıların ortadan kaldırılması için farkındalık oluşturma amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Trabzon'da, 24-30 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kahramanmaraş Caddesi'nde organize edilen yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlük personeli ve Dumlupınar İlkokulu öğrencileri katıldı.

Aşının önemini belirten çeşitli dövizler taşıyan grubun yürüyüşü, aynı caddede bulunan aşı standının önünde sona erdi.

Usta, AA muhabirine, herkesin aşı yaptırması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Aşıyla ilgili yanlış algıların ortadan kaldırılması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla mücadele ettiklerini belirten Usta, aşının hayat kurtardığına dikkati çekti.

Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, vatandaşları aşı olmaları konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.