Toz Taşınımı Uzmandan Uyarı: Solunum Problemleri Yaşanabilir

Toz taşınımına karşı uzmandan uyarı: "Solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabiliyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Memorial Dicle Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Berzan Haznedar, toz partiküllerinin özellikle astım, KOAH ve alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Op. Dr. Haznedar, toz partiküllerinin özellikle astım, KOAH ve alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde ciddi semptomlara neden olabileceğini belirtti. Çöl tozları veya ev tozları genellikle insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirten Dr. Haznedar, bu alerjik sivri reaksiyonlar arasında göğüs sıkışması, astım krizleri, gözde, burunda, ağızda kaşınma semptomları olabileceğini ifade etti.

Haznedar, hastaların solunum sıkışması çekebileceğini söyleyerek, "Bu tür durumlarda hastaların tozlardan sakınması ve korunması için kapalı ortamlara girmesi tozlardan korunacak yöntemlerden birisidir. İkinci yöntem olarak ev içinde nem oranının yüzde 60'ın üzerinden olmaması lazım. Üçüncüsü eğer burnuna alerjisi varsa mevsimsel veya çöl tozu alerjisi varsa genellikle lavajıyla yani bundan su çekip burun lavajı yapması gerek. Semptomların azalmasına faydalı olmaktadır" dedi.

Bütün insanları etkileyebileceğini, özellikle aile hikayesinde alerjik öyküsü olan insanların alerji olma ihtimali daha yüksek olduğunu dikkat çeken Dr. Haznedar, "Aile öyküsü alerjisi olan insanların çöl tozu olduğunda dışarı çıkmamaları bizim tavsiye ettiğimiz ve hastaların korunması gereken yöntemlerden birisidir. Çalışan insanlarda dışarı çıkarken maske takmalarını öneririz. İş yerlerine ulaştıktan sonra yüzünü ve boğazına, burnuna suyla lavaj yapmalarını öneririz" diye konuştu.

Haznedar, "Eğer çöl tozu hastalarda göğüs sıkışması yapıyorsa, astım krizleri oluyorsa branş olan göğüs hastalıkları uzmanına danışmanlarını öneririm. Ciltte kaşıntı oluyorsa şiddetli kaşıntılar oluyorsa, kızarma oluyorsa cildiye uzmanına danışmalarını öneririm. Burunda kaşıntı, hapşırma, gözde yaşarma, boğaz kaşıntısı gibi semptomlar varsa kulak burun boğaz uzmanına danışmadan da öneririm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Batman il genelinde toz taşınımı beklendiği, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.