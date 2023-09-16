Tokat'ta Otizmli Çocuklara Erken Müdahale Merkezi

Tokat'ta bulunan Erken Müdahale Merkezi'nde 0-76 ay dönemindeki otizmli, dil, konuşma ve gelişimsel geriliği olan veya risk altındaki çocuklara eğitim veriliyor.

Türkiye'de bir ilk olan Erken Müdahale Merkezi Tokat'ta hizmet veriyor. 0-76 ay dönemindeki otizmli, dil, konuşma ve gelişimsel geriliği olan veya risk altındaki çocuklara bireysel ve grup eğitimi sunan merkez, aile bireylerine de eğitim veriyor. Bilimsel, evrensel, disiplinler arası bilgi iletişim teknolojileri tabanlı ilk ve tek olan merkez, 2022 yılında hizmet vermeye başladı. Doğan her 36 çocuktan 1 tanesi otizmli olarak dünyaya gelirken Tokat'ta Erken Müdahale merkezinde bu çocuklara yoğun programla eğitim veriliyor. 100 öğrencisi bulunan merkez, çocuklara kişisel bakım dahil her türlü eğitim bu merkezde veriliyor.

"Burası Türkiye'de ilk defa bu konsepte açılan bir kurumdur"

Türkiye de ilk kurum olduklarını belirten Erken Müdahale Merkezi kurucusu ve Müdürü Sunar Arslan Köten, "Erken müdahale merkezi 0-76 ay iletişim geriliği, otizm, fiziksel geriliği olan çocukların eğitimi aldığı yer. Burası Türkiye'de ilk defa bu konsepte açılan bir kurumdur. Kurumun eğitim programının temeli oyun ve grup ağırlıklıdır. En önemli noktalardan bir tanesi 0-17 ay çocuklarda aile ile yoğun çalışıyoruz. Diğer bir önemli grup 0-6 yaş grubudur bu yaş grubundaki çocukları okula yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada 100 öğrencimiz bulunuyor, 1 yıldır faaliyetteyiz. Burada çocuklara akademik verilerle yaklaşıyoruz. Erken müdahale merkezinde kanıta dayalı çalışıyoruz. Bu sayede çocuklardaki sonuçları hızlı bir şekilde sağlamış oluyoruz. Çocuk bahçe kapısından girdiği andan itibaren gündelik hayat eğitimi başlıyor. Kıyafetini dolaba koyar, ayakkabılarını çıkartır ve sınıfına gider. Ailelerle yapılan programlarımız var, ailelerle de evlerini dizayn ediyoruz, çocuklarının nasıl dikkatini çekebilirler onu sağlıyoruz. Buraya gelen çocuklara 5 tane test uyguluyoruz, bütün gelişim alanlarında önce değerlendiriyoruz. Hangi gelişimi daha iyi ise bireysel programını ona daha ona göre ayarlıyoruz bireysel eğitim tamamlandıktan sonra grup eğitimine geçiyoruz. Grup eğitimlerimiz de 80 dakika sürüyor çocukları burada biz bir nevi okula hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT