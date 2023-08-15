Tokat'ta Kene Isırması Sonucu Hayatını Kaybeden Nadir Yeşilkaya Toprağa Verildi

Sulusaray Ballıkaya köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nadir Yeşilkaya, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ta kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Nadir Yeşilkaya toprağa verildi.

Sulusaray Ballıkaya köyünde 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan, KKKA hastalığı şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesine oradan da Ankara'ya sevk edilen 51 yaşındaki Nadir Yeşilkaya 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nadir Yeşilkaya'nın cenazesi bugün saat 15: 00'da Ballıkaya köyünde yakınlarından helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından kireçlenen tabutla birlikte köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT